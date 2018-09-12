11 сентября в Минске открылся международный медиафорум “Партнерство во имя будущего: цифровая повестка для медиапространства”.

Все мероприятия пройдут в период с 11 по 14 сентября в Минске и Минской области.

В медиафоруме принимают участие порядка 300 человек из более чем 30 стран ближнего и дальнего зарубежья. Впервые для участия в форуме прибыли представители таких стран, как Вьетнам, Монголия и Бангладеш.

Нынешний форум проводится в контексте реализации задач цифровизации пространства ЕЭС, построения цифровой экономики. Особое внимание планируется уделить цифровым форматам работы СМИ, внедрению новых технологий медиаменеджмента.