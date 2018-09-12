Фото: http://trojmiasto.wyborcza.pl

В польском Гданьске задержаны трое местных жителей, которые напали на проживавшую в городе белорусскую семью.

Нападавшим 49, 50 и 52 года. 9 сентября было принято решение об их аресте на три месяца.

По информации Gazeta Wybоrcza, белорусы поселились в Гданьске в конце весны. Хотя они и старались избегать конфликтов, соседи их унижали и дискриминировали по этническим признакам.

В начале сентября трое мужчин напали на белоруса, ударив его в голову. Когда за него заступилась жена, напали и на нее.

7 сентября нападающих задержали. Старшему из задержанных предъявлено обвинение в угрозах, дискриминации и унижению по национальным признакам. Двум другим нападавшим предстоит ответить за нанесение белорусам телесных повреждений.

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