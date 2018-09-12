В Светлогорском районе (Гомельская область) мужчина вернулся домой с рыбалки с необычным уловом – из Березины он выловил пиранью.

Об этом сообщают «Белновости» со ссылкой на телеканал «Ранак». Сначала мужчина подумал, что словил карася, но когда увидел у рыбы острые зубы, решил показать ее специалистам.

В межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира сказали, что это пиранья, и поспешили заверить, что одна особь не может нанести человеку вред.

Также инспекторы напомнили, что это уже второй за нынешнее лето подобный случай – первый произошел на Брестчине месяц назад.