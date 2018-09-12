Президент России Владимир Путин заявил, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвинила в отравлении Скрипалей, обычные гражданские лица.

«Мы, конечно, посмотрели, что это за люди, и знаем, кто они такие. Мы их нашли. Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас», — сказал Путин на Восточном экономическом форуме.

Путин предложил Петрову и Боширову пообщаться со СМИ и рассказать о себе. Он надеется, что эти люди «сами появятся и о себе расскажут, это будет лучше для всех».

Журналист Сергей Брилев, присутствовавший на выступлении Путина, предложил, чтобы Петров и Боширов выступили в его программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1».