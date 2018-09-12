Ужесточение наказания за взятки может подтолкнуть к росту ставки за услуги нечестных чиновников. А какие еще есть варианты?

Это лето отметилось громкими историями выявления взяточничества среди чиновников системы здравоохранения. Десятки служащих были задержаны по подозрению в участии в коррупционных схемах.

«95 уголовных дел, где фигурируют десятки миллионов долларов преступных средств» — так обозначил масштаб проблемы Александр Лукашенко. 11 сентября президент назначил новых замминистра здравоохранения, гендиректоров предприятий Белмедтехника и Белфармация. Но признал, что количество дел коррупционного характера в медицине увеличилось почти в два раза, а масштаб проблем и коррупции в сфере таков, что «уже нельзя просто ограничиться новыми назначениями».

Вместе с экспертами ищем рецепт для искоренения коррупции в здравоохранении и других государственных сферах.

Коррупция возникает там, где есть потоки ресурсов, в которые есть соблазн запустить руку. Чиновники здравоохранения в этом вопросе не одиноки. Бороться с коррупцией эксперты рекомендуют масштабно и с особым упорством, не зацикливаясь лишь на ужесточении наказания и арестах отдельных госслужащих.

— Даже в стране номер 1 по борьбе с коррупцией – Финляндии – она не искоренена на 100%. Так что готовой формулы для полного устранения коррупции нет. Но есть инструменты, которые позволяют ее существенно уменьшить, — замечает директор Школы молодых менеджеров публичного администрирования SYMPA Наталья Рябова.

И предлагает массово учить чиновников быть честными.

— Неспроста сейчас пошли разговоры об этическом кодексе для госслужащих — все жизненные случаи никаким законом не пропишешь. Например, часто летающий госслужащий накапливает бонусы авиаперевозчика. Встает вопрос, кому они должны принадлежать: чиновнику, организации, бюджету? Или могут ли и какие подарки принимать госслужащие, считать ли подарками нематериальные вещи, скидки и услуги? – приводит эксперт пример спорных моментов.

Многие похожие вопросы в других странах прописаны в этическом кодексе. В лучших практиках он выглядит как набор принципов, которыми должен руководствоваться чиновник в непонятной ситуации.

Если сделать этот документ правильно, он окажется очень полезным в качестве морального тормоза для взяточничества. Но важна политическая воля, чтобы не просто принять этический кодекс госслужащих, а показать, что это действенный документ, следовать ему, создать комиссию, которая бы рассматривала спорные случаи, провести обучение среди чиновников.

Сделать госзакупки прозрачными и честными

Коррупционный скандал в медицинской и фармакологической сфере касался также коррупции в организации и проведении тендеров по закупкам медоборудования и лекарств.

Руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин настаивает на том, чтобы законодательно отказаться от закупок из одного источника и проводить все госзакупки по аукциону. Причем, желательно без личных встреч или договоренностей, а через единый онлайн-сервис, к которому открыт доступ всем гражданам.

В сфере госзакупок предстоит решить еще и такую проблему, как закупки, подстроенные под поставщика, когда спецификация составляется так, чтобы победила одна конкретная компания.

— Схема такая: чтобы закупка состоялась, используют аффилированные фирмы (а у нас в законе нет понятия аффилированных юрлиц) либо проводят закупку из одного источника после того, как тендер не состоялся – то, что мы видели по закупке вакцины Эупента, — поясняет руководитель «Кошта урада».

Плюс к этому госорганизации и ведомства стоит обязать публиковать всю документацию, связанную с госзакупками – не только приглашения на сам аукцион и его результат, но и заключенные по итогам договора, счета, которые контрагенты выставляют и оплачивают друг другу, документы приемки и качества товаров. То есть сделать так, чтобы компетентные органы и граждане имели доступ к полной информации, могли проверить, насколько закупка целесообразна и соответствует заявленным требованиям, предлагает Владимир Ковалкин. И в случае нарушений — уведомить правоохранительные органы. За отсутствие такой информации эксперт считает возможным привлекать чиновников к административной или уголовной ответственности в зависимости от проступка членов тендерной комиссии.

Внедрить полную отчетность госслужащих об их работе

Эксперты вообще считают, что всю работу чиновников следовало бы сделать прозрачной. Максимальная открытость всех действий госорганов, за исключением вопросов, которые можно отнести к гостайне или безопасности, сама по себе станет преградой для махинаций.

В тех же скандинавских странах информация с рабочей почты чиновника может быть доступна любому гражданину без объяснения, зачем она ему понадобилась.

Учитывая технический прогресс, сделать работу госстуктур подотчетной, достаточно просто, убеждена Наталья Рябова. Можно вести трансляции хода заседаний и обсуждений, оборудовать камерами наблюдения места, где потенциально могут браться взятки, публиковать отчеты о деятельности госорганов и причинах принятия тех или иных решений, перевести в насколько возможно открытый онлайн-режим все возможные процессы.

— Когда в Грузии боролись с коррупцией на низовом уровне, временно полностью упразднили ГАИ, куда затем набрали и обучили новых людей, за исключением тех, кто раньше работал в этой системе. Новые работники были снабжены постоянно работающими камерами, — рассказывает директор SYMPA.

Даже мелкое взяточничество одним ужесточением наказания не искоренить, убеждена эксперт. Во времена массовой борьбы с коррупцией в Грузии действовал принцип нулевой толерантности — то есть сажали за все. Этот подход привел не только к успеху, но и к негативным последствиям: заполненным тюрьмам, росту заболеваемости туберкулезом, наказанию невиновных.

Для борьбы с «большой коррупцией» важна политическая воля.

— Иначе можно сколько угодно делать публичных разносов, но толку от этого не будет, — считает Наталья Рябова.

Сделать коррупцию невыгодной можно стимулированием хорошего поведения госслужащих. А ужесточение наказания, которое, судя по заявлениям властей, сейчас рассматривают как единственный метод борьбы, наоборот, может привести к росту объемов взяток из-за повышающегося риска.