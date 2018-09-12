Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Узбекистан, сообщает пресс-служба президента.

В Ташкенте он проведет переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, которые пройдут в узком формате и расширенном составе с участием членов делегаций.

Ожидается, что стороны основное внимание уделят расширению торгово-экономического сотрудничества, развитию производственной кооперации и организации сборочных предприятий по выпуску востребованной в Узбекистане техники.

На переговорах также будет обсуждаться укрепление взаимодействия по целому ряду направлений – от промышленности и сельского хозяйства до гуманитарной сферы и туризма. Речь пойдет и о развитии регионального сотрудничества как эффективного инструмента наращивания торгово-экономических связей. Планируется, что президенты обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

По итогам переговоров ожидается подписание пакета двусторонних документов о расширении сотрудничества в различных сферах и отраслях.

Параллельно с визитом, который продлится до 14 сентября, в Ташкенте пройдет белорусско-узбекский форум делового и межрегионального сотрудничества.

Последний раз Лукашенко был в Узбекистане в 2016 году.