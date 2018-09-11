11 сентября в Минск прибудет делегация Совета директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), члены которой намерены обсудить с представителями правительства и Нацбанка реформы и приоритеты белорусской экономики.

10 сентября министр экономики Дмитрий Крутой встретился с директором Европейского банка реконструкции и развития от России, Беларуси и Таджикистана Сергеем Веркашанским, сообщили в пресс-службе Минэкономики. Белорусский чиновник выразил уверенность, что конструктивное партнерство республики с банком продолжится, а также заявил о заинтересованности в увеличении инвестиционного портфеля ЕБРР в Беларуси.

Официальный визит представителей Совета директоров ЕБРР продлится до 14 сентября. Они проведут ряд встреч в белорусском правительстве и Национальном банке, а также консультации с диппредставительствами и общественными организациями. В пресс-службе ЕБРР сообщили, они намерены обсудить вопросы о реформах и приоритетах для экономики Беларуси.