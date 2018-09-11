Согласно рейтингу Global Passport Power Rank 2018, паспорт гражданина Беларуси занимает 52 позицию из 89 по спектру возможностей.

Белорусы без оформления визы сегодня могут посещать 43 страны мира. В 38 странах граждане Беларуси могут получить визу по прибытию, для посещения еще 117 стран нужно оформлять визу заранее.

Позиции у всех наших соседей лучше. Польша, Литва и Латвия делят 6-7 место в глобальном индексе (119 «безвизовых» стран), украинский паспорт занимает 24 место (90 «безвизовых» стран), российский паспорт – на 36 месте в рейтинге (79 «безвизовых» стран).

На первом месте рейтинга снова Сингапур. Граждане Сингапура могут посетить 127 стран без виз.

Последнее место в рейтинге, как и в прошлом году, занимает афганский паспорт. Граждане Афганистана могут въехать в 5 стран без визы, в 25 странах – оформить визу по прибытию и требуют заблаговременного оформления визы для путешествий в 168 стран мира.