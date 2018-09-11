Телеведущий Артем Рыбакин и модель Ольга Никифорова больше не вместе.

О том, все ли хорошо в личной жизни у звездной пары, в последнее время не решались спросить даже близкие друзья. Ясность в этом вопрос внесла сама Ольга.

«Иногда случается так, что два человека должны встретиться, чтобы сделать что-то прекрасное, – написала Ольга в социальных сетях. – Так случилось когда-то с нами. Мы встретились с Артемом, и на свет появилась Ева. Наше чудо и самое лучшее, что случилось в нашей жизни.

Как мама и папа мы состоялись. Но как муж и жена не получилось. Так бывает. Пройдя сложный этап непониманий, обид и разногласий, мы все же нашли в себе силы остаться в добрых отношениях ради нашей дочери и из уважения друг к другу и всему хорошему, что было между нами за годы совместной жизни.

Мы давно поставили точку в наших отношениях и отпустили друг друга, чтобы стать по-настоящему счастливыми…»

Пост собрал более четырех тысяч просмотров и сотни комментариев.

«Лучше быть хорошими родителями, чем плохой парой», – писали в комментариях.

«Артем прелестный отец для нашей дочери», – отметила Ольга.

Напомним, что свадьбу Артем и Ольга сыграли в 2014 году.