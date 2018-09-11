Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение новых чиновников сферы здравоохранения, сообщили во вторник в пресс-службе главы государства.

После разразившегося летом скандала вокруг коррупции в здравоохранении своих должностей лишился ряд чиновников — от главврачей до замминистра Игоря Лосицкого и руководителей нескольких крупных республиканских унитарных предприятий.

Замену некоторым задержанным по подозрению в коррупции чиновникам нашли. Во вторник президент дал согласие на назначение нового замглавы Минздрава, а также гендиректоров “Белфармации” и “Белмедтехники”.

Так, заместителем министра здравоохранения назначен Борис Андросюк. Ранее он руководил работой санатория “Белоруссия”, расположенного в Крыму и являющегося одним из подразделений Управления делами президента.

Директором РУП “Белмедтехника” назначен Николай Куденьчук — ранее он работал замглавы управления здравоохранения Гомельской области.

Гендиректором “Белфармации” станет Валентина Игнатенко — ранее она работала в могилевской “Фармации”.