Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании о проблемных вопросах в системе здравоохранения и кадровых назначениях пояснил масштабные антикоррупционные мероприятия в данной сфере, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил глава государства, актуальность сегодняшнего совещания вызвана прежде всего необходимостью решения проблем, которые накопились в медицинской сфере. «Их масштаб таков, что уже нельзя просто ограничиться новыми назначениями», — подчеркнул он.

«С прошлого года мне стала поступать информация о том, что количество дел коррупционного характера в медицине резко возросло — почти в два раза. К сожалению, факты коррупции случаются везде, но в здравоохранении проблема стала не точечной, а сквозной, системной. Она коснулась не отдельных должностных лиц, а затронула практически всю вертикаль — от частников, военнослужащих, государственных служащих до Министерства здравоохранения, а может быть, и выше, следствие разберется. Мной была поставлена принципиальная и жесткая задача — не найти “стрелочников”, а буквально выкорчевать эту заразу до основания, докопаться до главных организаторов этого беззакония. Так что не надо было ничего гадать, это было мое поручение контролирующим и правоохранительным органам. Причину я вам назвал», — сказал Александр Лукашенко.

Как пояснил президент, самое важное было — выявить предпосылки и причины, которые привели к возбуждению пока 95 уголовных дел, где фигурируют десятки миллионов долларов преступных средств. В результате проведенной работы почти 100 человек попали под следствие. «Когда оно закончится, суд определит, кто и насколько виновен. Но те факты, которые вскрыты, сомнений не вызывают», — подчеркнул глава государства.

Он также выразил мнение, что при всей масштабности оперативных мероприятий Комитет государственной безопасности сработал спокойно и аккуратно.

“Я думаю, что и другие структуры могут этот опыт заимствовать, чтобы не ломать организации, не хватать кого попало, чтобы организации, насколько это возможно, работали, потому что там трудятся люди. А невиновные ни в коем случае не должны нести ответственности”, – подчеркнул Александр Лукашенко.

«Все, кто находится в этом зале, не случайные участники. Я счел необходимым лично пригласить руководителей, кто по своим функциональным и должностным обязанностям отвечает за самое дорогое, за богатство нашей страны — жизнь и здоровье людей, — продолжил глава государства. — Кроме того, здравоохранение — это еще и значимая часть экономики. Там трудится больше наших граждан, чем в сферах транспорта и связи вместе взятых, — порядка 270 тыс. человек. А доля здравоохранения в валовом внутреннем продукте (3,2%) не намного меньше, чем у строительной отрасли».

По словам президента, последние полгода все общество было взбудоражено положением дел, которое сложилось в медицине в связи с рассмотрением правонарушений.

“Я хотел, чтобы все знали эту информацию и не было сетующих: “Зачем так жестко?”, – пояснил Александр Лукашенко. – Это здоровье людей, и это большие деньги, которые мы вкладываем, и которые кое-кто решил прикарманить через цены на медтехнику и лекарства. Меньше всего я хочу, чтобы эти громкие правонарушения негативно повлияли на отношение общества к отечественному здравоохранению. Такие случаи ни в коей мере не должны бросать тень на честных и порядочных работников здравоохранения, врачей, медсестер. И естественно, порядочных людей в нашей системе большинство“.

Президент потребовал, чтобы никто не был наказан зря, ни в коем случае никто не смеет подозревать человека невиновного.

“Но тот, кто запутался в коррупционной паутине, – мы его оттуда вытащим и определим туда, где он должен быть. Ни для кого это не является секретом, я об этом говорю часто”, – подчеркнул Александр Лукашенко.