Главнокомандующий войсками Росгвардии генерал Виктор Золотов вызвал основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального на дуэль.

Об этом Золотов заявил в видеообращении, размещенном на сайте ведомства во вторник, 11 сентября, передает Deutsche Welle.

Генерал назвал расследование фонда Навального об обеспечении росгвардейцев продовольствием “оскорбительными клеветническими высказываниями”, которые “не принято просто так прощать”. О Навальном Золотов отозвался как об “изделии из американской пробирки” и напомнил о разнице в возрасте и своих заслугах, подчеркнув, что, когда Навальный “садился на горшок”, сам он уже был “ударником коммунистического труда”.

Золотов обещает сделать из Навального отбивную

“Я вызываю вас на поединок – на ринг, татами, куда угодно, где обещаю сделать из вас хорошую, сочную отбивную”, – заявил Золотов.

В августе Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о поставке продовольствия для Росгвардии. По данным ФБК, новый и единственный поставщик продовольствия – “Мясокомбинат “Дружба народов” – завышает цены в два-три раза.

Владельцем “Дружбы народов” ФБК называет Бориса Кантемирова, который возглавлял Центральный архив внутренних войск МВД РФ, то есть являлся подчиненным нынешнего руководителя Росгвардии Виктора Золотова. Бенефициаром этой схемы, по предположению фонда, может быть премьер-министр России Дмитрий Медведев или люди из его окружения.

Позже, комментируя журналистам видеообращение главы Росгвардии Виктора Золотова, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что “иногда с бессовестной клеветой можно бороться любыми способами”. Отвечать на вопрос о допустимости для чиновника такого уровня делать подобные высказывания, Песков отказался.