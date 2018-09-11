Два подростка в Жодино повредили 18 машин

Жодинcким ГОСК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 339 УК РБ (злостное хулиганство) по фактам повреждения около двух десятков автомашин, сообщили в УВД Минского облисполкома.

Автомобили ходились на неохраняемой парковке по ул. Богуслав Поле в Жодино, где свои машины оставляют в основном работники БЕЛАЗа.

Всего злоумышленники повредили 18 машин. Где-то просто провели острым предметом (гвоздем или ключом) вдоль кузова автомашины, а на некоторых автомашинах сделали надписи или рисунки.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий и просмотра записей камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска пришли к выводу, что к преступлению причастны двое подростков лет четырнадцати. Все произошло около полудня: в течение часа подростки прогуливались по стоянке, попутно царапая автомашины.

Правоохранители просят свидетелей позвонить в Жодинский ГОВД по телефонам: (8-01775)-3-34-44, (8-029)-618-34-44, (8-029)-507-71-34 или 102.