В вторник, 11 сентября, на Белорусской валютно-фондовой бирже прошли очередные торги иностранными валютами на этой неделе. Белорусский рубль ослаб ко всем трем основным валютам. Доллар и евро продолжают рост, приближаясь к историческим максимумам.

По итогам торгов на БВФБ 11 сентября сложились следующие курсы:

курс доллара США по сравнению с предыдущими торгами вырос на 0,0068 BYN (+ 0,31%) и был зафиксирован на уровне 2,1673 BYN/USD;

курс евро вырос на 0,0210 BYN (+ 0,84%) и по итогам торгов составил 2,5187 BYN/EUR;

курс российского рубля вырос на 0,0038 BYN (+ 0,12%) за 100 RUB и теперь равен 3,0966 BYN/100 RUB.

Оборот в торговле долларом США на торгах БВФБ 11 сентября составил 29,022 млн. BYN, практически оставшись на уровне объемов на предыдущих торгах (29,131 млн. BYN). Объем торговли евро составил 4,032 млн. BYN, немного увеличившись по сравнению с объемом торгов 10 сентября (3,200 млн. BYN). Объем торговли российским рублем упал почти вдвое по сравнению с объемом торгов в понедельник и составил 10,940 млн. BYN (на предыдущих торгах объем торговли российским рублем составлял 20,718 млн. BYN).