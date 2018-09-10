По подозрению в получении взятки задержан руководитель предприятия «ЖКХ № 1 Фрунзенского района Минска» Андрей Орловский. Об этом TUT.BY сообщили читатели, информацию подтвердили в Следственном комитете.

Директора районного ЖКХ задержали прямо на рабочем месте 31 августа. Его подозревают в получении крупной взятки на тысячи долларов.

В приемной предприятия говорят, что директора на месте нет и «не будет», но уточнять причину категорически отказываются. Сейчас обязанности Орловского исполняет одна из заместителей; официально руководитель находится в отпуске — его оформили еще до задержания. Куда пропал сотрудник, не знают толком и в «Минском городском жилищном хозяйстве»: там объяснили, что официальных документов пока не получали.

Речь идет об уголовном деле, подтвердила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова:

«Из Департамента финансовых расследований КГК поступило уголовное дело по ч. 2 ст. 430 Уголовного кодекса (Получение взятки). Оно принято к дальнейшему производству Следственным комитетом», — уточнила она. Другие подробности будут оглашены позже.

Чиновник находится под стражей.

Частью 2 статьи 430 предусматривается наказание за получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо группой лиц по сговору, либо в крупном размере. Под крупным размером понимаются суммы от 250 базовых величин (6125 рублей и более). Санкция статьи — от 3 до 10 лет лишения свободы.