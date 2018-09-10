Стало известно, что Павел Поляков, который последние годы являлся генеральным директором, подал заявление об увольнении.

Эту информацию «Нашей Ниве» подтвердил один из его заместителей Иосиф Турко: «Да, Павел Иванович написал заявление и уходит. Пока его обязанности временно исполняет Григорий Лаповок. Кто будет гендиректором — решит Министерство культуры, пока нам об этом неизвестно».

Павел Поляков являлся генеральным директором Купаловского театра с 2009 года, он пришел туда почти одновременно с художественным руководителем Николаем Пинигиным, который сменил Валерия Раевского. До 2009 года Поляков занимал должность директора в Театре юного зрителя.