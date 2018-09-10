Игроки российского кондитерского рынка просят своего премьера позволить поставки сырья из Беларуси.

Запрет на импорт сухого молока из Беларуси беспокоит российских производителей кондитерских изделий. Предприятия говорят об острой нехватке сырья, утверждая что собственного сухого молока нужного качества в России недостаточно и оно на 15-20% дороже, чем белорусское.

Об этом сообщает издание «Коммерсант».

Не добившись результата с обращениями к вице-премьерам и министрам, участники рынка обратились к Дмитрию Медведеву, угрожая ростом цен на продукцию. В свою очередь чиновники уверяют, что «работают» над проблемой.

С обращением к премьер-министру обратилась Ассоциация предприятий кондитерской промышленности «Асконд», в которую входят «Mars», «Nestle», «Объединенные кондитеры» и др.

Свое молоко не подходит

Исполнительный директор «Асконда» Вячеслав Лашманкин пишет, что уже есть острая нехватка качественных сухих молочных продуктов, которую не могут покрыть российские поставщики.

По его словам, в кондитерском производстве молочное сырье не подвергается воздействию высоких температур, поэтому требования к его качеству высоки. В России из-за дефицита сырого молока на сушку зачастую отправляется продукт с отклонениями по качеству, и такое сырье не может использоваться в кондитерской отрасли, объясняет Лашманкин.

По оценкам «Асконда», местное сухое молочное сырье обеспечивает примерно 50% потребностей российских кондитеров, остальное покрывается за счет импорта, при этом большинство поставщиков из дальнего зарубежья заменили белорусскими. Кондитеры просят Дмитрия Медведева поручить профильным министерствам принять решения для обеспечения производителей качественным молочным сырьем по доступным ценам.

Шанс для белорусских кондитеров

Кондитерские предприятия работают над переходом на местное сырье, но сделать это быстро невозможно. Согласно источнику в крупной пищевой компании, аттестация новых поставщиков сырья занимает не менее 8 месяцев.

Существует риск перехода на импорт сырья из дальнего зарубежья. Это повлечет увеличение расходов на логистику, полагает источник, что повлияет и на конечные цены. В результате российские кондитеры могут уступить долю рынка производителям из Беларуси и Казахстана.

С 6 июня в России действует запрет на импорт части молочного сырья из Беларуси включительно с сухим молоком и сывороткой.