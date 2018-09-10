Доходы бюджета, которые не имеют постоянного характера, будут направлены на погашение государственного долга.

«Для того чтобы обеспечить снижение уровня государственного долга, надо тратить меньше, чем мы зарабатываем. Поэтому определенные доходы бюджета, которые не имеют постоянного характера, связанные с нефтяной конъюнктурой, будут направляться на погашение государственного долга», — рассказал глава Минфина.

Беларусь до 2025 года должна выплатить 23,5 млрд долларов госдолга. Новый министр финансов Максим Ермолович видит три направления для сглаживания пиковых выплат. Об этом он заявил в эфире телеканала «СТВ».

Максим Ермолович видит три направления для сглаживания пиковых выплат.

«Первое направление — мы идем на новые рынки заимствования с тем, чтобы часть этого долга рефинансировать, обеспечив профицит бюджета и не ухудшая качество финансирования бюджетной сферы. За счет тех доходов, о которых я говорил (доходы связанные с нефтяной конъюнктурой), мы погасим часть долга. Предполагается, что это порядка 25% от общего объема погашения. 75% долга мы будем рефинансировать», — сообщил министр финансов.

Вторым направлением Максим Ермолович назвал улучшение профиля самого долга.

«То есть это привлечение ресурсов на более комфортные сроки по более комфортным ставкам. Над этим мы тоже работаем. Мы ищем рынки, где ставки даже ниже, чем наши достаточно эффективные привлечения на рынке евробондов в прошлом году, в этом году», — пояснил глава Минфина.

Третье направление — выработка стратегии, которая позволит без долгов финансировать деятельность белорусских предприятий. То есть когда по связанным кредитам не государство будет основным заемщиком на реализацию коммерческих проектов, а предприятия сами будут находить ресурсы.

Максим Ермолович также рассказал, что Беларусь готовится к размещению суверенных облигаций на китайском и российских рынках.

«Мы рассчитываем, что в среднесрочной перспективе с локальных рынков (российского, китайского и иных рынков, на которых Беларусь может работать) мы сможем привлечь заимствования в сумме до 2 миллиардов долларов США суммарно на несколько лет», — сообщил министр финансов.