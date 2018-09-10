Министерство антимонопольного регулирования и торговли расширило региональные реестры компаний, занимающих доминирующее положение на товарных рынках, за счет отельеров, автошкол и ритуальных контор.

Ведомство с каждым месяцем увеличивает охват регионов и сегментов в сфере услуг, которые входят в зону его антимонопольного контроля. Вслед за услугами бань, прачечных, парикмахерских, швейных мастерских , компаний по обслуживанию домофонов, эвакуаторов и пр. в поле зрения МАРТ попали владельцы гостиниц, общежитий, автошкол в Брестской и ритуальных контор в Могилевской областях.

В реестр Брестской области внесены государственные и частные организации, занимающиеся подготовкой и переподготовкой водителей транспортных средств (включая подразделения ДОСААФ), жилищно-коммунальные предприятия и ведомственные и частные компании, предоставляющие «услуги гостиниц и других мест проживания». В общей сложности областной реестр за август пополнился 41 компаниями, среди которых, например, предприятие Управления делами президента «НП «Беловежская пуща» (услуги гостиниц).

В реестр Могилевской области включены компании, оказывающие услуги по погребению. Это – 6 юридических лиц и 2 индивидуальных предпринимателя, работающие в нескольких районах области.

Всего на 4 сентября 2018 года в республиканский и областные реестры компаний и организаций, занимающих доминирующее положение на товарных рынках Беларуси, входило 664 хозяйствующих субъекта.