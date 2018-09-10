Фото с сайта sportonline.ua

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален не будет рассматривать вариант возвращения в спорт даже в том случае, если одержит победу в Рождественской гонке, куда он был приглашен выступить вместе со своей женой, четырехкратной олимпийской чемпионкой Дарьей Домрачевой.

32-летняя Домрачева и 44-летний Бьорндален ушли из спорта после окончания прошлого сезона. Рождественская гонка, в которой они выступят 29 декабря, официально называется “Мировой командный вызов по биатлону” и является коммерческим соревнованием. С 2002 года она проходит на футбольном стадионе в Гельзенкирхене.

“Я не думаю, что мы должны думать о победе в этой гонке, мы надеемся, что не станем последними, – сказал Бьорндален ТАСС. – Постараемся показать свой максимум, но в любом случае возвращение в спорт для меня невозможно”.

“Мы получили приглашение, поскольку организатор гонки – мой большой друг, которого я знаю очень много лет. В Рождественской гонке я выступал пять или шесть раз, поэтому он спросил меня, не хочу ли я выступить в ней в последний раз для немецких болельщиков. Обсудив это предложение с Дарьей, мы приняли решение порадовать наших немецких поклонников, тем более выступать там всегда очень приятно”, – отметил он.

Бьорндален является самым титулованным биатлонистом в истории. За карьеру он завоевал 13 олимпийских наград – восемь золотых, четыре серебряные и одну бронзовую. 20 раз норвежец становился первым на чемпионатах мира, шесть раз выигрывал общий зачет Кубка мира.

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