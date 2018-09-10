Болезненная тема поставок нефтепродуктов из России в Беларусь будет обсуждаться на уровне правительств двух стран на этой неделе.

Беларусь будет настаивать на сохранении традиционно сложившихся поставок. Об этом заявил белорусский вице-премьер Игорь Ляшенко, пишет ТАСС. “Никаких резкостей, нам нужна стабильность”, – подчеркнул представитель правительства.

В прошлом году стороны договорились о поставке 24 млн т нефти в год в рамках индикативного баланса.

Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил о намерении России пересмотреть условия, так как для России нет никакой экономической целесообразности в поставках нефтепродуктов союзнице.

Как сообщил Новак, новые индикативные балансы на будущий год предусматривают «нулевые цифры» поставок нефтепродуктов в Беларусь. Российская сторона мотивирует это решение тем, что Беларусь полностью обеспечивает себя нефтепродуктами, перерабатывая российскую нефть на своих заводах.

Как сообщалось ранее, Россию не устраивает резкий рост реэкспорта Беларусью нефтепродуктов в страны Балтии и Украину.