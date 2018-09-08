В Турции произошло жуткое ДТП, есть жертвы и десятки раненых

В Турции перевернулся пассажирский автобус: погибли шесть человек, 43 пострадали.

По информации региональных СМИ, число пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом на трассе Анкара — Аксарай в Турции увеличилось до 44 человек, подтвердилась информация о шести погибших.

Как сообщали местные телеканалы, в субботу ранним утром во время движения автобус на участке дороги между Анкарой и Аксараем съехал в кювет.

По информации правоохранительных органов, в момент аварии в автобусе находились по меньшей мере 46 человек, а также три сотрудника автобусной компании.

Не доезжая 15 километров до Аксарая водитель сообщил, что он потерял управление и автобус вылетел в кювет.

Пострадавшие были доставлены в местные больницы.

По факту произошедшего начато расследование.