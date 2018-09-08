Румас рассказал о трудностях белорусских предприятий на рынке Китая

Белорусские предприятия испытывают трудности с вхождением на китайский рынок, констатировал премьер-министр Сергей Румас во время встречи с послом Китая в Беларуси Цуй Цимином. Накануне они обсудили, каким образом можно разрешить эту проблему.

Встречаясь в пятницу с Цуй Цимином, премьер-министр Сергей Румас заявил о сложностях, связанных со входом белорусских предприятий на рынок Китая. По его словам, объем белорусского экспорта в Поднебесную в последнее время увеличивается более быстрыми темпами, но разрыв между экспортом и импортом не сокращается.

«Мы благодарны китайской стороне за то, что она снимает карантинные ограничения для белорусской сельхозпродукции. Но также вынуждены констатировать, что белорусские граждане и компании сталкиваются с финансовыми барьерами при расчетах», – рассказал Сергей Румас.

Также премьер-министр отметил, что уровень стратегического взаимодействия между Беларусью и Китаем является очень высоким, между главами государств сложились прекрасные личные отношения. Однако, по его мнению, уровень торгово-экономических отношений не дотягивает до уровня политических.