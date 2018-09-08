Под Сморгонью супруги перевернулись на самодельном тракторе, мужчина погиб

В Сморгонском районе на дороге перевернулся трактор, в результате происшествия погиб водитель транспортного средства. Об этом сообщили сегодня в ГАИ Гродненской области.

Авария случилась 7 сентября в агрогородке Крево. Мужчина вместе с женой ехали на самодельном и незарегистрированном тракторе. Транспортное средство перевернулось на горизонтально прямом участке дороги. Трактор на обочине стал вверх колесами, – уточнили в ГАИ.

Под Сморгонью супруги перевернулись на самодельном тракторе, мужчина погиб
Под Сморгонью супруги перевернулись на самодельном тракторе, мужчина погиб

Водитель самодельного трактора скончался на месте происшествия, его супругу госпитализировали.

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