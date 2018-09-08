Ночью пьяный мужчина ошибся адресом

Ночью в милицию позвонила женщина и сообщила, что у нее дома спит неизвестный мужчина.

По прибытию милиционеров личность гражданина была установлена. Квартиру он покинул. Как оказалось, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, потому перепутал адрес.

Ночью он подошел к входной двери чужой квартиры. Ключом открыть не смог, решил зайти с балкона. Так как квартира находится на первом этаже, он залез через открытое окно балкона, прошел в комнату и прилег на диван. Женщина не сразу услышала шум в соседней комнате. Проснувшись, мужчина не понимал, где он находится. Обнаружив нежданного гостя, женщина испугалась и позвонила в милицию.

Мужчина живет в соседнем доме по ул. Лобанка, по расположению его квартира находится так же, как и у женщины.

– В отношении него составлен протокол по ст.17.3 ч.3 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, – рассказал начальник ООПП Фрунзенского РУВД г.Минска майор милиции Павел Пунчик.