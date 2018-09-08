В эти выходные минчане празднуют День города. По этому случаю во всех районах белорусской столице развернутся гуляния и пройдут массовые мероприятия, а вечером 8 и 9 сентября можно будет увидеть фейерверк.

Празднование Дня города сегодня утром открыла торжественная церемония возложения цветов к стеле «Минск – город-герой» на проспекте Победителей. Собравшиеся почтили память тех, кто защищал город, отдал жизнь за освобождение страны от фашистских захватчиков.

Что касается праздничных мероприятий, на протяжении двух дней на пересечении проспектов Победителей и Машерова пройдет международный фестиваль исторической реконструкции «Мінск старажытны».

Сегодня утром возле Дворца спорта развернулся большой физкультурно-спортивный праздник с соревнованиями среди пожарных, турниром по силовому экстриму и молодежным оpen-аir. На концерте, который состоится во второй половине дня, выступят исполнители разных музыкальных жанров: рока, поп-рока, электронной музыки и других. Он продлится до 23:00, а затем минчане и гости столицы увидят фейерверк-шоу.

В полдень 8 сентября на территории Верхнего города начался семейный праздник «Минск – город красоты», в котором участвуют Национальная школа красоты, модельные агентства и специалисты beauty-сферы. Свои коллекции представляют белорусские дизайнеры.

Также сегодня в парке экстремальных видов спорта по улице Столетова состоится молодежный фестиваль Minsk Birthday Party с запуском салюта в конце (в 21:55), а во Дворце культуры наградят «Минчан года».

В воскресенье, 9 сентября, в парке Победы будут масштабно праздновать День танкиста – с конкурсами, играми, концертом и фейерверком. По центральным улицам города пробегут участники Минского полумарафона. Кроме того, завтра на улице Космонавтов откроют памятный знак героям космоса.