Компания-производитель «Эупенты» ответила на претензии к вакцине

Компания LG Chem, являющаяся производителем вакцины «Эупента», ответила на претензии в адрес своей продукции. Соответствующее письмо Министерство здравоохранения Беларуси получило от представителей компании.

Отмечается, что в компании внимательно изучают ситуацию, когда после вакцинации в Ганцевичском районе умер младенец.

«Мы бы хотели оказать содействие Министерству здравоохранения в принятии мер против некорретных обвинений со стороны средств массовой информации», — приводит выдержку из письма пресс-служба ведомства.

Представители LG Chem исправили неверную информацию по некоторым пунктам.

В частности, сообщается, что «Эупента» зарегистрирована в 9 странах, в том числе в Республике Корея, Узбекистане, Пакистане, Шри-Ланке, Мьянме, Сирии.

Сведения о том, что преквалификацию (процедура, которая проводится для оценки качества, безопасности и эффективности лекарств) можно получить без проведения клинических испытаний, компания опровергает.

«В соответствии с процедурой преквалификации ВОЗ, Эупента была оценена на соответствие требованиям GMP, CMC и данных клинических испытаний. В результате чего Эупента была преквалифицирована ВОЗ», — говорится в письме.

Кроме того, в LG Chem обращают особое внимание, что сайт PHARMA KOREA не отображает текущий статус регистраций, так как он был официально закрыт 28 февраля 2018 года. Помимо этого, сведения, содержащиеся там, не обновлялись должным образом.

Верную и актуальную информацию о том, что «Эупента» действительно зарегистрирована в Корее, можно найти на официальном веб-сайте Министерства по безопасности продуктов и лекарств (Ministry of Food and Drug Safety, https://ezdrug.mfds.go.kr/).

Отмечается, что от имени компании письмо подписал исполнительный вице-президент Исследовательского института Life Sciences LG Chem, Ltd доктор Мён Чжин Ким.

Двухмесячный ребёнок скончался 13 августа в Ганцевичском районе после сделанных ему плановых двух прививок: корейским препаратом «Эупента» и французским «Иммовакс Полио». По данному факту Следственным комитетом по Брестской области начата проверка.

Портал «Ежедневник» опубликовал расследование по теме, где рассказывается про якобы нарушения в поставках и использовании препаратов. После ряда опубликованных материалов «расследований о прививках» Минздрав обратился с соответствующими документами в Генпрокуратуру.

Как объяснили в Министерстве здравоохранения, вакцина «Эупента» была ввезена на территорию Беларуси, чтобы предупредить развитие чрезвычайной ситуации, возникновение вспышек жизнеугрожающих инфекционных заболеваний и для обеспечения национального календаря профилактических прививок.

Президент Александр Лукашенко поручил главе Следственного комитета Ивану Носкевичу взять дело о смерти ребёнка в Ганцевичах после введения вакцины под личный контроль.