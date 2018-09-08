Кнопочные телефоны пользуются огромным спросом во всём мире

Казалось бы, производители мобильных телефонов каждый год предлагают нам всё новые модели. Тем не менее, люди по всей планете всё чаще предпочитают самые обычные кнопочные телефоны без доступа к интернету. В минувшем году, по словам  телеканала Sky News, их продажи обогнали продажи смартфонов.

Продажи подобных «ветеранов» мобильной связи поднялись на 5%. В то же время продажи смартфонов выросли лишь на 2%. Причина, возможно, в понимании необходимости борьбы с интернет-зависимостью. Телеканал привёл в пример историю британки Мэри Эрскин, которая пользуется кнопочными телефонами, чтобы ежедневно отдыхать от благ интернета.

Телеканал также сообщил, что на целых 78% жителей Великобритании открыто признают, что уже не могут обойтись без своего смартфона. Каждый день среднестатистический британец тратит около двух с половиной часов на интернет. Для молодых людей от 18 до 24 лет среднее время в интернете составляет до 3 часов и 14 минут.

К слову, в 2017 году в Вене был презентован Substitute Phone – устройство для помощи зависимым от смартфона. По сути это пластиковый брусок в виде мобильного телефона, в который встроены бусины. Их можно перекатывать, отвлекаясь от назойливого желания пролистать приложения на своём смартфоне.

 

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА

НАПІСАЦЬ АДКАЗ

Калі ласка, дабаўце ваш каментар!
Калі ласка, увядзіце ваша імя

пять × 2 =