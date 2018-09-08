Двадцать тонн рапса повреждено огнем в Оршанском районе

Сообщение о пожаре зерноочистительно-сушильного комплекса в деревне Лисуны пожарные получили в 1:17. В результате в зерносушилке, принадлежащей республиканскому производственному унитарному предприятию «Устье» НАН Беларуси», огонь повредил 20 тонн семян рапса. Сейчас пожарные устанавливают причину пожара, сообщает пресс-служба МЧС.

Во время уборочной кампании в Витебской области произошло уже несколько пожаров на подобных комплексах, сушилки горели в Поставском, Сенненском и Россонском районах.

По итогам проверки хозяйств Витебщины областная прокуратура отметила, что, несмотря на аномальную жару, работа на объектах уборки, переработки и хранения урожая была организована без учета погодных условий. На конец августа было зарегистрировано 8 пожаров на сельскохозяйственных объектах региона.