Дети из Китая приедут на оздоровление в Беларусь

Беларусь готова принять китайских детей для прохождения курса медицинской реабилитации, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

Республиканская детская больница медреабилитации ожидает приезда трех групп по 5 детей в сопровождении родителей. Предварительная дата первого заезда – 9 сентября. В медучреждении создана современная реабилитационная база: физиотерапия, водолечебница, сбалансированное питание, залы ЛФК, тренажерные залы, работают квалифицированные врачи, педагоги, психологи.

Для каждого ребенка после осмотра и изучения истории болезни будет разработан индивидуальный план реабилитации. При его составлении учтут мнение китайских коллег. Кроме того, детей из КНР и Беларуси ждет интересная культурная и спортивно-развлекательная программа.