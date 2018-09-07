Временным главой так называемой Донецкой народной республики назначен председатель ее “народного совета” Денис Пушилин. Такое решение в пятницу принял Народный совет “ДНР”, сообщают российские информационные агентства.

Ранее в прокуратуре самопровозглашенной республики назвали незаконным назначение Дмитрия Трапезникова исполняющим обязанности главы “ДНР” после убийства на минувшей неделе лидера поддерживаемых Россией сепаратистов Александра Захарченко. В ведомстве отметили, что занять такой пост может только первый вице-премьер “ДНР”, которым Трапезников не был.

Киевский телеканал ТСН со ссылкой на службу безопасности Укераины сегодня сообщил, что “ДНР” покинули советники убитого Захарченко, а также так называемый министр доходов и сборов республики Александр Тимофеев, получивший ранения при покушении на главу сепаратистов.

В пятницу также стало известно, что Народный совет “ДНР” назначил на 11 ноября выборы главы самопровозглашенной республики. Это, как замечают эксперты, противоречит Минским соглашениям, согласно которым вопросы местных выборов на территории Донбасса, находящейся под контролем сепаратистов, должны согласовываться в рамках Трехсторонней контактной группы с участием представителей Украины и ОБСЕ, а также проводиться по стандартам ОБСЕ.

Александр Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в кафе “Сепар” в центре Донецка. Его пост после этого временно занял Дмитрий Трапезников. Россия обвинила в убийстве украинские спецслужбы, Киев эти обвинения отвергает.