Четыре уголовных дела по фактам подстрекательств к даче взяток возбуждены в Минском районе, сообщила БЕЛТА старший помощник прокурора Минской области Лариса Пархимович.

“Четыре уголовных дела возбудил прокурор Минского района по результатам проведенной отделом по борьбе с экономическими преступлениями Минского РУВД проверки фактов подстрекательств к даче взяток должностным лицам Боровлянского сельского исполнительного комитета. Установлено, что один из рабочих КУП “Боровляны-сервис” в 2017-2018 годах подстрекал граждан к даче взяток за благоприятное решение вопросов о выделении земельных участков на кладбище для захоронения их родственников. Впоследствии мужчина получал такие денежные средства и передавал их должностным лицам Боровлянского сельского исполнительного комитета. Суммы взяток составляли от Br1150 до Br2650″, – рассказала Лариса Пархимович.

По ее словам, для организации предварительного расследования прокурор направил уголовные дела в Минский районный отдел Следственного комитета.