Шушкевич в больнице, партию возглавит другой человек

На выходных должен состояться съезд партии «Белорусская социал-демократическая Грамада». Станислав Шушкевич пока не называет имя своего преемника для прессы. Но, скорее всего, партию Шушкевича возглавит Сергей Черечень. Сейчас он является председателем совета общественного объединения «Дипломатия».

Съезд Белорусской социал-демократической Грамады пройдет без Станислава Шушкевича – он сейчас находится в больнице.

— У нас в партии все идет нормально, — рассказал Станислав Шушкевич «Белорусскому партизану». – И к съезду готовимся, это правда. Но в прессе это событие мы не собирались рекламировать. Главным тормозом нашей партии пока являюсь я – сейчас нахожусь в больнице, в кардиологии, причем за последние два месяца уже третий раз попадаю…

Наша партия – достаточно приличная демократическая структура. Кого изберут председателем? Не скрою: у меня есть определенные предпочтения, но я не хочу о них объявлять.

— Речь о Сергее Черечене?

— У нас серьезное тайное голосование. И если изберут того, кого я хочу, — буду очень рад. Но если кого-то другого – тоже буду доволен, потому что выборы — это демократическая процедура.

— Сопредседатель создаваемой партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский высказал опасения: мол, в эти выходные на одну оппозиционную партию в Беларуси может стать меньше. Он говорит, что Черечень — бывший член провластной коммунистической партии…

— Я тоже член провластной коммунистической партии – КПСС… Тот, про кого вы говорите, молодой, амбициозный человек. У нашей партии есть программа, устав, и людям с коммунистическими взглядами с нами не совсем по пути. Но все решит съезд.

— Значит, вы точно уходите?

— Мне 83 года. И у меня хватает забот. Например, 14 сентября я должен лететь в Корею – там у меня доклад на очень представительном саммите. Уже даже билеты есть. Хотя из-за дел сердечных сейчас сомневаюсь, что полечу… Дай Бог, чтобы я вообще был причастен ко всем этим общественно-политическим делам, но точно уже не как председатель центрального совета партии.

У нас, кстати, нет председателя партии – есть председатель центрального совета. И он, а также канцлер (один из заместителей) могут выступать от имени партии.

Что касается слухов насчет того, что одной оппозиционной партией может стать меньше, скажу так: они не имеют под собой никаких оснований! Во всяком случае при этом режиме. Потому что главная задача нашей партии – смена политического режима. Поэтому наша оппозиционность будет сохраняться.

— А вам не обидно, когда вашу партию называют декоративной, формальной, говорят, что большой активности в политике члены БСДГ не проявляют?

— Не обидно. А скажите, к чему п ла крикливость и гигантские затраты на пиар в других партиях? Нас никто не подкармливал. У нас в партии много авторитетных людей – Сергей Законников, Анатолий Вертинский и другие. А то, что мы менее крикливые… Единственная идея, которую мы все время проталкивали – это создание координационного органа партий, противостоящих нынешнему режиму. Но вы же знаете, что у нас правые объединяются с правыми, а левые – с левыми. Хотя был период, когда можно было объединится всем – когда Николай Статкевич вышел из тюрьмы (я вообще считаю, что он герой!). Это не значит, что нужно было бы делать все, что говорит Статкевич, он мог бы просто возглавить такой координационный совет. Но на этот шаг не пошли политические лидеры. Потому что все хотят быть главными!

Я уже давно хотел уйти, а тут как раз удобный момент – съезд.

Ну и экономически содержать партию – дело непростое, мне сложно все тянуть на себе. Тем более я уже не читаю лекции за рубежом в том объеме, в котором читал раньше. Доходы стали меньше. А травля меня правительственными структурами до сих пор продолжается. Я не получаю пенсии, которая мне по закону положена. Не получаю надбавок, которые положены мне как лауреату Госпремии. Не получаю доплат за высшие должности, которые занимал. И даже в Академии наук меня травят, у меня такое впечатление, что там сегодня больше «лысенковцев» и новых хулителей кибернетики, чем нормальных ученых…

— А какая у вас сейчас пенсия?

— 200 долларов примерно. Но я еще умудряюсь получать гонорары. Например, в этом году был в Кембридже, в Оксфорде, выступал на научных конференциях в Лондонском университете и других известных вузах мира. Дай Бог, чтобы хватило здоровья ответить на те приглашения, которые я имею…

— Станислав Станиславович, здоровья вам! И не задерживайтесь долго на больничной койке.

— Я строго выполняю все предписания врачей, их очень много. Сегодня мне должны сделать операцию – наверное, еще один стент поставят. Я лежал в лечкомисии, а потом пришел на консультацию в РНПЦ «Кардиология», и меня отсюда уже не отпустили, сказали, надо делать операцию.

— Получается, съезд партии перенесут?

— А зачем? Мой доклад готов, и есть те, кто его может озвучить…

Кто такой Сергей Черечень?

Сергей Черечень родился в городе Кричеве. В детстве вместе с родителями переехал в Могилев, где жил до 18 лет. После окончания могилевского областного лицея №3 поступил на дневной бюджет БГУИР. В 2008 году окончил вуз и два года отработал по распределению. Занимается бизнесом и общественной деятельностью.

Сергей Черечень был одним из самых состоятельных кандидатов на избирательной кампании 2016 года.

«Я хочу внести свой вклад в развитие Беларуси, помочь нашей стране делать правильные шаги на пути к благосостоянию, — цитировал сайт spektr.by Сергея Череченя после избрания его председателем совета общественного объединения «Дипломатия». — Будем вносить конструктивные предложения на благо страны».