Сезон арбузов в самом разгаре, и это прекрасно, поскольку эти сладкие и сочные ягоды не только утоляют жажду, но и приносят огромную пользу для здоровья.

Эксперты портала Care2 рассказывают об 11 преимуществах для здоровья, которые обеспечивает арбуз. Так что не ленитесь сходить на рынок или в супермаркет и купить большой и вкусный арбуз, пишет «Новое время».

1. Арбуз является одним из лучших источников ликопина – вещества, которое обеспечивает таким продуктам, как арбуз, помидоры, гуава, шиповник, земляника и грейпфрут розовато-красноватый оттенок. Многочисленные исследования показывают, что потребление ликопина снижает риск развития рака простаты и рака молочной железы.

2. Согласно исследованию ученых из Техасского университета в Остине, арбуз стимулирует кровеносные сосуды и повышает либидо.

3. Ликопин, который содержится в арбузе, также уменьшает риск заболеваний сердца, атеросклероза и повышенного кровяного давления.

4. В арбузах содержится аминокислота цитруллин, из которой образовывается аргинин, предотвращающий накопление жира в клетках.

5. Когда при употреблении арбуза цитруллин превращается в аргинин, в организме человека синтезируется оксид азота. Это предотвращает приступы стенокардии, повышение давление и риск сердечных заболеваний.

6. В состав арбуза входят флавоноиды, каротиноиды и тритерпеноиды, которые обладают мощными антиоксидантными свойствами, предотвращают болезни и замедляют процесс старения.

7. В арбузе содержится много глутатиона, который является важным питательным веществом, необходимым для поддержания здоровья печени.

8. Арбуз имеет высокое содержание бета-каротина, который необходим для здоровой кожи, и витамина С, который повышает иммунитет.

9. Арбуз очищает организм, выводит токсические вещества.

10. Арбуз на 92% состоит из воды, что увлажняет клетки и предотвращает обезвоживание организма.

11. Благодаря множеству антиоксидантов и других питательных веществ арбуз оказывает на организм противовоспалительное действие, борется с десятками серьезных хронических заболеваний, начиная от артрита и заканчивая раком.