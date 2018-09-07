Фото: pixabay.com

В пятницу, 7 сентября, на Белорусской валютно-фондовой бирже прошли заключительные торги иностранными валютами на этой неделе.

По итогам торгов на БВФБ 7 сентября сложились следующие курсы:

курс доллара США по сравнению с предыдущими торгами вырос на 0,0186 BYN (+ 0,88%) и был зафиксирован на уровне 2,1389 BYN/USD;

курс евро вырос на 0,0230 BYN (+ 0,93%) и по итогам торгов составил 2,4894 BYN/EUR;

курс российского рубля упал на 0,0049 BYN (- 0,16%) за 100 RUB и теперь равен 3,1012 BYN/100 RUB.

Оборот в торговле долларом США на торгах БВФБ 7 сентября составил 44,176 млн. BYN, увеличившись по сравнению с объемами на предыдущих торгах (38,001 млн. BYN). Объем торговли евро составил 6,064 млн. BYN, что оказалось немного больше объема торгов 6 сентября (5,014 млн. BYN). Объем торговли российским рублем увеличился по сравнению с объемом торгов в четверг и составил 12,310 млн. BYN (на предыдущих торгах объем торговли российским рублем составлял 9,411 млн. BYN).

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА

НАПІСАЦЬ АДКАЗ

Калі ласка, дабаўце ваш каментар!
Калі ласка, увядзіце ваша імя

двенадцать + восемнадцать =