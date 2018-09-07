В пятницу, 7 сентября, на Белорусской валютно-фондовой бирже прошли заключительные торги иностранными валютами на этой неделе.

По итогам торгов на БВФБ 7 сентября сложились следующие курсы:

курс доллара США по сравнению с предыдущими торгами вырос на 0,0186 BYN (+ 0,88%) и был зафиксирован на уровне 2,1389 BYN/USD;

курс евро вырос на 0,0230 BYN (+ 0,93%) и по итогам торгов составил 2,4894 BYN/EUR;

курс российского рубля упал на 0,0049 BYN (- 0,16%) за 100 RUB и теперь равен 3,1012 BYN/100 RUB.

Оборот в торговле долларом США на торгах БВФБ 7 сентября составил 44,176 млн. BYN, увеличившись по сравнению с объемами на предыдущих торгах (38,001 млн. BYN). Объем торговли евро составил 6,064 млн. BYN, что оказалось немного больше объема торгов 6 сентября (5,014 млн. BYN). Объем торговли российским рублем увеличился по сравнению с объемом торгов в четверг и составил 12,310 млн. BYN (на предыдущих торгах объем торговли российским рублем составлял 9,411 млн. BYN).