Группа исследователей из Университета штата Мичиган разработала приложение для смартфона iPhone X, которое позволяет измерить кровяное давление, приложив палец к экрану устройства. Статья, посвященная программе, была опубликована в журнале Scientific Reports.

Как поясняет N+1, это не первое подобное приложение. Существующие аналоги используют фотоплетизмографический метод измерения давления при помощи встроенной камеры, однако их точность оставляет желать лучшего по сравнению с привычными тонометрами.

Исследователи из США решили улучшить точность измерений давления, за счет использования не только камеры смартфона, но и системы 3D Touch, которая позволяет смартфонам Apple последних поколений распознавать степень усилия при нажатии на дисплей. В итоге им удалось добиться улучшенной точности измерения.

Судя по описанию и демонстрационному видеоролику, перед первым использованием приложения владельцу смартфона необходимо провести калибровку, переместив линии на экране, так, чтобы они находились у кончика его указательного пальца. Эта процедура позволяет программе рассчитывать площадь контакта пальца с дисплеем, а также отображать на экране область для прикладывания пальца таким образом, чтобы перпендикулярная часть пальцевой артерии располагалась над камерой смартфона.

После завершения калибровки пользователь может проводить измерения давления. Для этого смартфон нужно расположить горизонтально на уровне сердца и нажать на выделенную область экрана, постепенно увеличивая давление в соответствии с отображаемой шкалой. После измерения приложение совмещает данные колебаний объема пальца, полученные с помощью камеры, и давления пальца, полученные от датчика усилия в экране, обрабатывает их и выводит на экран величины диастолического и систолического давления, а также частоту сердечных сокращений.

По словам разработчиков, точность измерений программы сопоставима с точностью одобренных в США тонометров, закрепляемых на пальце. По оценке исследователей ошибка точности приложения составила 11, 4 и 9,7 для систолического и диастолического давлений соответственно.