15 сентября – Глобальный день уборки. На акцию выйдут участники движения из 150 стран.

Беларусь присоединяется к большой акции, закрывая 6-й сезон “Зробiм!” – уборок несанкционированных свалок.

С 21 апреля волонтёры и волонтёрки Движения “Зробім!” активно искали скопление мусора в лесах, на берегах рек и озёр, местах массового отдыха, и наносили его на специальную карту.

В процессе формировали команды и налаживать связи с местными органами власти.

— Самое время особенно активно заняться мониторингом природных территорий, чтобы знать где и какое количество мусора находится, его видовой состав. Это необходимо для понимания площадей, нуждающихся в наведении порядка. Будет проще организовать людей к 15 сентября, объяснить задачи и договориться c местными органами власти по вывозу собранных отходов, — комментируют в оргкомитете “Зробім!”

Глобальный день уборки — акция Международного движения “Let’s do it!”

По задумке организаторов 15 сентября участники и участницы движения из 150 стран проведут уборки несанкционированных свалок.

В 2016 году организационный комитет “Зробім!” принял решение присоединиться к Глобальному дню уборки и большой акцией завершить сезон 2018 года.

— Мы надеемся, что 15 сентября на уборки выйдет максимальное количество добровольцев по всей Беларуси. Также рассчитываем, что организаторы предложат участникам и участницам своих акций интересный элемент: лекции, экскурсии или пикник. Это не обязательное условие акции. Просто важно не только сделать природу чище, но и поблагодарить друг друга за хорошее дело, — отмечают в оргкомитете.

Для всех желающих провести уборку, в комитете напоминают, про разработанные алгоритмы действий и необходимость зарегистрировать свою акцию.

Организаторов могут поддержать перчатками и пакетами.

Уборки пройдут в Минске, Гомеле, Гродно, Бресте, Вилейке, Барановичах, Речице, Молодечно, Ракове, Орше, Слуцке, Пинске, Мяделе, аргогородках Нарочь и Прилуки, деревнях Полтево и Лесковичи Шумилинского района.

Справочно

“Зробім!” — белорусская часть Международного движения “Let’s do it!”

Акции по уборкам в рамках “Зробім!” проводятся в нашей стране начиная с 2012 года. Самым массовым стал сезон 2016 года, в котором поучаствовало около 24.000 человек и было собрано 690 м3 мусора.

В организационный комитет движения по уборкам несанкционированных свалок “Зробім!” входят экологический НГО: учреждение “Центр экологических решений”, товарищество “Зелёная сеть”, общественное объединение “Минское велосипедное общество” и индивидуальные представители.

Акции по уборкам проводятся при поддержке Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и Министерства жилищно-коммунального хозяйства.