На выставке «Будпрагрэс-2018» в Минске официально представили автокран ZMC-60 рекордной грузоподъемности 60 тонн. Уникальную спецмашину запустило в серийное производство белорусско-китайское предприятие «Зумлион-МАЗ».

Новый автокран временно разместился на открытой площадке около Футбольного манежа. Его могут увидеть как посетители строительной выставки, так и просто прохожие.

«Перед тем, как разработать автокран, мы собрали технические требования от потенциальных заказчиков, на основании которых и занимались проектированием новой модели. На испытания пригласили водителей, которые работают на импортной и отечественной спецтехнике, чтобы они оценили новинку, после чего доработали автокран с учетом всех пожеланий. По сути, автокран спроектирован с учетом требований рынка», – отметил директор ООО «Зумлион-МАЗ» Юрий Пивоваров.

По его словам, автокран может найти применение в строительной отрасли. «Для ремонта мостов часто необходимы машины грузоподъемностью около 60 т. Если раньше в стране использовались импортные машины, то сейчас доступна качественная отечественная автотехника, которая по многим характеристикам превосходит зарубежные аналоги», – пояснил директор.

Сборка автокрана осуществляется в Могилеве на площадях «Могилевтрансмаша». От Минского автозавода спецмашина получила первоклассное шасси МАЗ-6516 с колесной формулой 8×4, от корпорации Zoomlion – современное навесное оборудование. Техника создана с высоким уровнем локализации. Новинка способна поднимать практически любые грузы на высоту 20-этажного дома. То есть ее возможностей хватит, чтобы перенести по воздуху железнодорожную цистерну, танк или сразу пять самосвалов.

Спецмашина имеет стрелу овоидного сечения, которая вытягивается на 57,8 метра. Ее отличает повышенная жесткость, позволяющая предельно точно проводить монтажные операции или разгрузку при сильном ветре. Благодаря оптимальному распределению напряжения машина обеспечивается повышенная устойчивость и надежность. Кабина имеет широкий обзор и для контроля разгрузки может наклоняться на 20 градусов. Для управления краном используются гидравлические джойстики, а для комфорта людей установлен кондиционер с функцией обогрева в холодные дни.

Новый автокран найдет применение как внутри страны, так и за рубежом. Среди ключевых внешних рынков – Россия, Казахстан и Украина.