Тело убитого в конце 2016 года минчанина до сих пор не найдено, родственники просили обвиняемых указать, где оно спрятано, чтобы можно было похоронить.

Минский городской суд огласил в четверг обвинительный приговор по резонансному делу об убийстве менеджера из Минска, тело которого до сих пор не найдено, передает sputnik.by.

По версии следствия, менеджер из Минска Андрей Косяк был убит в ноябре 2016 года. Тогда по подозрению в его убийстве были задержаны двое минчан — Ростислав Светчиков и владелец пейнтбольного клуба Алексей Синькевич. Им были предъявлены обвинения по ряду статей Уголовного кодекса, среди которых убийство, похищение человека, вымогательство, подделка документов, мошенничество.

Минский городской суд признал их виновными и назначил длительные сроки наказания. Согласно приговору суда, 29-летний Светчиков приговорен к 23 годам лишения свободы, а 41-летний Синькевич — к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в условиях усиленного режима.

Особенностью данного уголовного дела является то, что до сих пор не обнаружено тело убитого менеджера, которого лишили жизни из-за 50 тысяч долларов.

Данный приговор неокончательный и может быть обжалован в суде высшей инстанции.