Объявлен шорт-лист премии им. Ежи Гедройца – главной литературной премии Беларуси. Жюри определило шесть книг, изданных в 2017 году на белорусском языке в жанрах художественной и документальной прозы.

Как стало известно Thinktanks.by, в шорт-лист вошли:

Владимир Орлов. Танцы над городом. Логвінаў, Минск.

Альгерд Бахаревич. Собаки Европы. Логвінаў, Минск.

Адам Глобус. Семья. Мастацкая літаратура, Минск.

Винцэсь Мудров. Убийца ангела. Кнігазбор, Минск.

Павел Северинец. Беларусалим. ФОП Серадняк Т.К., Днепр. Украина.

Анка Упала. На заснеженный остров. Издатель Янушкевич, Минск.