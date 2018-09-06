Премьер-министр Сергей Румас поделился своими взглядами по поводу возможного переформатирования структуры правительства.

Однако конкретные предложения на этот счет будут внесены главе государства позже после детального обсуждения, передает БЕЛТА.

“Я попросил у главы государства еще время, чтобы глубже вникнуть в эту ситуацию. У меня есть определенные взгляды, какая структура должна быть у правительства. У нас 36 членов правительства. Наверное, это для маленькой компактной страны очень большое количество. Но вместе с тем глава государства сказал взять время и посоветоваться с коллегами и предложения по структуре правительства представить позже”, – сказал Сергей Румас, отвечая на вопросы журналистов после встречи с Александром Лукашенко.

Как сообщалось, на встрече с премьер-министром Александр Лукашенко высказал готовность обсудить вопросы, связанные с формированием правительства, его структурой.

“Может быть, какие-то есть предложения по перестройке самой структуры правительства, схемы построения, развития нашего правительства. Я готов выслушать. И если я не готов ответить сегодня, то мы проработаем эти вопросы основательно, чтобы делать какие-то шаги в будущем”, – отметил президент.