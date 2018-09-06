Россельхознадзор заявил о возможности введения запрета на ввоз из Беларуси в Россию всей готовой мясопродукции с содержанием свинины.

“В связи с повторяющимися случаями обнаружения ДНК вируса африканской чумы свиней в готовых мясных изделиях, Россельхознадзор оставляет за собой право ввести ограничения на всю готовую мясную продукцию, содержащую свинину, поступающую в Российскую Федерацию из Республики Беларусь”, – сказано в сообщении Россельхознадзора, передает interfax.by.

Данное заявление последовало в связи с выявлением в продукции ОАО “Гродненский мясокомбинат” ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС). “Учитывая данный факт, Россельхознадзором принято решение с 7 сентября 2018 года ввести временные ограничения на поставки продукции с ОАО “Гродненский мясокомбинат” в Российскую Федерацию”, – сказано в сообщении.

Россельхознадзор отмечает, что с 16 июля 2018 года были отменены ранее введенные ограничения на поставки продукции ОАО “Гродненский мясокомбинат” под гарантии департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси в рамках “дорожной карты” двустороннего сотрудничества.