На встрече обсуждалась ситуация в экономике, вопросы планирования бюджета на предстоящий период, а также подготовка к проведению II Европейских игр, состояние дел и перспективы в белорусском футболе.

Глава государства в первую очередь обратил внимание на развитие экономических процессов с учетом непростых внешних и внутренних вызовов, и их влияние на финансовое здоровье белорусской экономики. Сергей Румас отметил, что все недавно назначенные в руководство правительства люди без раскачки включились в работу. “Сегодня правительство уже функционирует в штатном режиме, решая определенные для него задачи”, – сказал он.

Александр Лукашенко коснулся и еще одной актуальной спортивной темы – подготовки к Европейским играм. “Хочу подчеркнуть, что мы не должны замахиваться на большие траты, как это было, допустим, в Азербайджане (у нас нет таких денег). Да и не нужно. Мы должны отличиться своей душевностью, открытостью нашего государства, народа и провести красивые Европейские игры”, – сказал президент.