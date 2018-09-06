5 сентября минское «Динамо» потерпело второе поражение на старте очередного чемпионата КХЛ — от нижегородского «Торпедо».

«Зубры» во втором периоде вели 2:0, но все же проиграли основное время.

Торпедо – Динамо Мн — 3:2

Шайбы:

0:1 — Пулккинен (8.18)

0:2 — Хенкель (А.Костицын, Хауден, 27.40)

1:2 — Кейлоф (Галузин, Боди, 36.40)

2:2 — Сергиенко (Макаренко, Шенфельд, 38.27)

3:2 — Баранцев (Паршин, 41.35 — бол.)

Главный тренер «зубров» Горди Дуайер отметил на пресс-конференции:

– Хозяева переломили ход матча, а мы не смогли удержать перевес. Необходимо продолжать работу и искать пути к успеху. Сегодня сыграли лучше, создали больше моментов, но ждем большей продуктивности в атаке.

С учетом предсезонных спаррингов минское «Динамо» проиграло 12 из последних 13 матчей.

7 сентября «зубры» сыграют с «Нефтехимиком».