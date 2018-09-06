Лукашенко собрал на своем приусадебном участке урожай картофеля и арбузов

Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 5 сентября, по окончании рабочих мероприятий присоединился к уборке урожая картофеля и бахчевых на своем приусадебном участке. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Всего на президентском участке выращивается картофель нескольких сортов – “Уладар”, “Королева Анна” и “Сатина”. Сорт “Уладар” выведен белорусскими агрономами, а остальные два – немецкой селекции. С площади в 1,5 га убрали 60 т. Таким образом, урожайность составила 400 ц/га.

Бахчевых на площади в 1,6 га собрали 42 т, но это только на одном поле. Сельхозработы на подворье президента продолжатся и в предстоящие дни.