4 сентября Александр Лукашенко принял министра иностранных дел Владимира Макея. Какие проблемы обсуждались на этой встрече, и какие выводы можно на ее основании сделать?

Как представляется, главный вывод заключается в том, что, несмотря на регулярные нападки на главу белорусского внешнеполитического ведомства со стороны ряда маргинальных российских медиа, вопрос о его отставке, судя по всему, не стоит. Хотя, разумеется, отсюда еще не следует, что достаточно быстро ситуация не сможет кардинальным образом измениться.

В соответствии с официальной информацией основное внимание во время встречи было уделено «состоянию дел во внешнеэкономической деятельности и графику предстоящих международных встреч» первого лица.

В очередной раз было подчеркнуто, что основой белорусской экономики является экспорт. Как доложил министр, в нынешнем году дела в этом плане улучшились: за первое полугодие по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом экспорт вырос на 19,4%.

Это, безусловно, не может не радовать. Не очень, правда, ясно, обсуждалось ли, что и импорт поднялся на 20,5%, в результате чего отрицательное сальдо увеличилось с 2 до 2,4 миллиардов долларов. Конечно, импорт – это вроде бы забота не МИДа, но в последние дни появились сведения, что в июле экспорт товаров в Россию упал почти на 10%…

В общем, с этой точки зрения белорусским дипломатам по-прежнему трудно завидовать.

Что же касается предстоящих контактов на высшем уровне, то наиболее важными выглядят два мероприятия, которые должны пройти в нашей стране: конференция ОБСЕ «Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху» и встреча основной группы Мюнхенской конференции по безопасности.

К сожалению, в настоящее время эффективность ОБСЕ по известным причинам весьма невысока. Поэтому даже если на конференции и удастся принять какие-то важные решения, их реализация отнюдь не гарантирована.

В этом плане встреча основной группы Мюнхенской конференции кажется более многообещающей. Она представляет собой собрание политических и государственных деятелей, а также экспертов в закрытом формате.

Таких встреч до сих пор состоялось три, последняя прошла в Вашингтоне в мае прошлого года. В ней участвовали премьер-министры Грузии и Черногории, министры иностранных дел Эстонии, Норвегии, Финляндии, Латвии, Молдовы, Словакии и Украины, директор ЦРУ Майк Помпео и глава национальной разведки Дэн Коутс, высокопоставленные чиновники правительства Германии, депутаты ряда парламентов, а также Збигнев Бжезинский, Генри Киссинджер, Андрей Козырев и др. О представителях Кремля не сообщалось.

Обсуждались трансатлантическое сотрудничество, отношения России с Восточной Европой, защита демократии в цифровую эпоху, вопросы безопасности в Восточной Азии, положение в Сирии. В силу оговоренной конфиденциальности итоги неизвестны.

На сей раз состав участников еще не оглашен, но можно не сомневаться, что Россия представлена будет (вероятно, как раз поэтому Минск и был выбран местом встречи). Вот только практика показывает, что в современных условиях Западу найти с Москвой общий язык практически нереально. А посему есть сильное подозрение, что эффект от данной встречи будет таким же, как от минских переговоров в нормандском формате три с половиной года назад.

Тем не менее, как и тогда, определенные бонусы белорусское руководство, скорее всего, получит.