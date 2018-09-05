Мэй обвинила сотрудников ГРУ в отравлении Скрипалей

Правительство Великобритании считает, что лица, обвиняемые в отравлении российского экс-агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии боевым нервнопаралитическим веществом в Солсбери, являются сотрудниками российской спецслужбы.

“Опираясь на данные разведки, правительство пришло к выводу, что два мужчины, названные полицией и прокуратурой, являются сотрудниками российской военной разведки, известной как ГРУ”, – заявила в среду, 5 сентября, премьер-министр Тереза Мэй, выступая в парламенте.

По ее словам, это не была операция, проведенная спецслужбой по собственной инициативе. “Почти наверняка ее одобрили за пределами ГРУ, на высшем уровне российского руководства”, – сказала Мэй.

Ранее в среду британская прокуратура назвала имена двух россиян – Александра Петрова и Руслана Боширова, – которых подозревают в отравлении Скрипалей. При этом британские власти не исключают, что эти имена – вымышленные. Ведомство заявило, что располагает достаточными доказательствами для привлечения их к ответственности.

Выписан европейский ордер на их арест. “Мы не будем обращаться к России по поводу их экстрадиции, так как российская конституция не позволяет выдавать своих граждан”, – заявила представитель британской прокуратуры Сью Хемминг. Однако, если кто-либо из них отправится в страну, на которую распространяется действие ордера, “он будет арестован и экстрадирован в соответствии с обвинениями, для которых нет срока давности”, добавила Хемминг.

Соединенные Штаты поддерживают Лондон и также считают Россию ответственной в “акте агрессии” на территории Британии, написал в среду посол США в Великобритании Вуди Джонсон в своем микроблоге в Twitter.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что имена и фотографии подозреваемых в совершении отравления Скрипалей “ничего России не говорят “. Захарова призвала британскую сторону перейти к “практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов”.

Сергей и Юлия Скрипали были обнаружены в бессознательном состоянии на одной из скамеек в Солсбери в начале марта 2018 года. Полиция заявила, что россияне были отравлены ядовитым веществом “Новичок”. После длительного лечения оба покинули больницу, а их нынешнее место пребывания держится в тайне.

В организации покушения на Скрипалей Великобритания обвиняет Москву, которая категорически отвергает эти обвинения. Кроме того, в конце июня в британском городе Эймсбери были госпитализированы Чарли Роули и его гражданская жена Дон Стёрджес. Позднее было установлено, что они были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Дон Стёрджес скончалась 8 июля.