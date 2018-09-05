Один из самых успешных белорусских велогонщиков Константин Сивцов временно отстранен от участия в соревнованиях, сообщила команда Bahrain Merida, за которую выступал белорус.

Причиной отстранения стал положительный результат допинг-пробы, которую сдавал Сивцов 31 июля.

“В соответствии с нашей политикой гонщик был отстранен”, — говорится в сообщении арабского клуба.

Отмечается также, что Сивцов был уведомлен о том, что контракт с ним, истекающий 31 декабря этого года, продлен не будет.

36-летний Сивцов становился неоднократным победителем чемпионата Беларуси в групповой и индивидуальных гонках, также он выигрывал этапы Джиро д’Италия и Тур Джорджии.