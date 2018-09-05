В Сеуле прошло заседание Совместного комитета Беларуси и Кореи. На встрече представители белорусской стороны подтвердили свою заинтересованность в установлении безвизового режима с Республикой Корея на обоюдной основе.

В ходе встречи стороны обсуждали возможность выведения белорусско-корейских контактов на новый уровень, обмен технологиями, в том числе в рамках индустриальных парков.

Также Беларусь и Корея будут активнее обмениваться опытом по развитию малого и среднего бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы МИД.

Кроме этого, представители обоих государств договорились активизировать сотрудничество в сфере информационно-коммуникационных технологий, включая разработку системы безбумажной торговли и развитие других проектов электронного правительства.