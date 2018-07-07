В 2017 году в 34% домохозяйствах ЕС проживали одинокие взрослые без детей. Эта цифра выросла на 3% с 2010 года.

Статистическая организация Европейской комиссии подсчитала, что наибольший процент одиночек в Швеции — 51%. За ней идут Дания (44%), Литва (43%), Финляндия, Германия и Эстония, сообщает «Фокус«.

В конце списка — Мальта (20%), 22% — Португалия и Словакия.

Напомним, в начале 2018 года в Великобритании появился министр по делам одиночества. По данным Британского Красного Креста, более девяти миллионов человек в стране всегда или часто чувствуют себя одинокими. 200 тысяч пожилых людей не разговаривали с друзьями или родственником более месяца. 85% молодых людей с ограниченными возможностями чувствуют себя одинокими.